Um candidato do Espírito Santo, que se inscreveu e fará a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ao confirmar o local de prova, descobriu que foi alocado em outro Estado.

O caso está acontecendo com Pedro Henrique Sampaio, 29. Ele afirma que desde o início das inscrições, fez tudo corretamente de acordo com que o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pedia.

“Preenchi todos os requisitos e paguei uma taxa de R$ 80. Ontem (15), quando fui imprimir o meu cartão de comparecimento do Enem digital, apareceu outro endereço”, conta.

Sampaio é morador do bairro da Serra, mas, o Inep o colocou para fazer a prova em Guarulhos, São Paulo. “Agora, estou com esse problema com o Inep. Assim que eu vi o meu local de prova, entrei em contato com eles e falaram que entrariam em contato para esclarecer o acontecimento. Espero não perder o valor da taxa cobrado por falta de correção deles”, afirmou.

Outros conhecidos de Pedro Henrique estão com o mesmo problema. A reportagem entrou em contato com o Inep para entender o que aconteceu, porém, ainda não tivemos resposta

FOTO DESTAQUE: Divulgação