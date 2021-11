Avalie o post

A greve ocorre “contra a intransigência das companhias aéreas” nas negociações da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho

Brasília – Pilotos e comissários de voo aprovaram, ontem, em assembleia da categoria, deflagrar greve nacional, por tempo indeterminado, a partir do primeiro minuto da próxima segunda-feira, 29. De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, a greve ocorre “contra a intransigência das companhias aéreas” nas negociações da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho.

(Foto: Tânia Rêgo/ABr)

‘Comunista’

Ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles chamou ontem o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) — que deve disputar a Presidência da República no ano que vem — de “comunista”. A fala de Salles ocorreu durante entrevista.

CPI

A Frente Parlamentar Observatório da Pandemia vai entregar ao Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda, o relatório final da CPI da Covid. O texto final, apresentado na Comissão, recomenda 80 indiciamentos, sendo 78 pessoas.

Bengala

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), acredita que a proposta de revogação da chamada ‘PEC da Bengala’ não irá evoluir no Congresso Nacional.

Cultura – O Senado aprovou nesta quarta-feira (24) o projeto de lei complementar que libera R$ 3,8 bilhões para amenizar os impactos econômicos e sociais da pandemia de covid-19 no setor cultural. O texto segue para Câmara (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

