Avalie o post

Os suspeitos fugiram e não existem informações se algum deles foi ferido pelos disparos | Foto: divulgação

Após o acidente aéreo que matou Marília Mendonça e equipe na última sexta-feira (5), quatro pessoas foram flagradas tentando furtar pertences que ficaram no avião na madrugada do sábado (6).

Um policial militar disparou balas de borracha para dispersar os supostos ladrões que não atendera aos avisos.

A tentativa de furto foi registrada em um boletim de ocorrência, segundo informações do G1.

De acordo com a Polícia Militar, três agentes estavam responsáveis pela guarda do local da queda. Quatro indivíduos usavam lanternas quando desceram por um morro lateral da cachoeira na tentativa de acessar o avião e encontrar objetos pessoais das vítimas.

Como consta o B.O, os supostos ladrões receberam ordem para parar, mas continuaram na direção da aeronave, até que o PM Marcio Pereira da Silva começou a atirar balas de borracha.

Os suspeitos fugiram e não existem informações se algum deles foi ferido pelos disparos.

Leia mais:

Vídeo antigo de Marília Mendonça na Igreja viraliza na internet; veja

Ex-namorado dá entrevista emocionante sobre Marília Mendonça

Avião que matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas é retirado



3042-1006

[email protected]

Fonte