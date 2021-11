Avalie o post

Segundo levantamento do Instituto RealTime Big Data, 74% das pessoas consideram necessário usar máscara mesmo após vacina

Salvador – Pesquisa feita pelo Instituto RealTime Big Data revela que 60% dos entrevistados dizem ser contra a realização do Carnaval em Salvador e 74% das pessoas acham necessário o uso de máscara de proteção mesmo com 80% da população imunizada com a vacina contra a Covid-19.

Pesquisa: 60% da população é contra fazer Carnaval em Salvador. (Foto: Divulgação)

Além disso, 50% dos entrevistados não se sentem seguros para ir a festas e eventos na capital da Bahia.

A pesquisa mostrou ainda que 67% dos entrevistados se sentem seguros para andar nas ruas após mais de 70% da população estar imunizada com a vacina contra a Covid-19.

Veja os resultados da pesquisa:

Você se sente seguro para andar nas ruas após mais de 70% da população estar imunizada com a vacina contra a Covid?

Sim: 67%

Não: 28%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Você se sente seguro para ir a festas e eventos após mais de 70% da população estar imunizada com a vacina contra a Covid?

Sim: 41%

Não: 58%

Não sabe/Não respondeu: 9%

Com 80% das pessoas imunizadas com a vacina contra a Covid, você é a favor ou é contra a realização do Carnaval?

A favor: 38%

Contra: 60%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Com 80% das pessoas imunizadas com a vacina contra a Covid, você acha necessário o uso de máscara?

Sim: 74%

Não: 23%

Não sabe/Não respondeu: 3%

A pesquisa foi feita no dia 3 de novembro. Foram ouvidas 800 pessoas por telefone. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

