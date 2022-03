Avalie o post

O 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP) deflagrou, nessa sexta-feira (18), Operação Fake Machine, e prendeu três suspeitos, pela prática de furto mediante fraude e organização criminosa, envolvendo troca de máquinas de cartões.

Membros de quadrilha especializada em subtração de dinheiro com máquinas falsas são presos em Manaus

De acordo com o delegado Leonardo Marinho, titular do 25° DIP, os infratores têm envolvimento com uma organização criminosa, que atua realizando as trocas das máquinas originais por falsas. O dinheiro debitado era concentrado na conta bancária de um dos membros do grupo criminoso.

”Essa quadrilha composta por umas 15 pessoas aproximadamente, até o momento a gente já conseguiu prender três integrantes, eles ludibriam nesses estabelecimentos comerciais, eles conseguem fazer a troca da máquina original para pôr uma máquina falsa, eles utilizam de terceiros para abrir contas em bancos digitais e conseguirem essas máquinas para poderem fazer a troca. Desde quando eles começaram a fazer esse tipo de crime, já devem ter dado um prejuízo de aproximado de um milhão de reais aqui para os estabelecimentos comerciais em Manaus,” disse o delegado.

Membros de quadrilha especializada em subtração de dinheiro com máquinas falsas são presos em Manaus

Segundo a polícia, os comerciantes ou mesmo os funcionários sequer sabiam da troca, que era feita num momento de distração. Os suspeitos foram presos nos bairros Alvorada, Redenção e Japiim. O delegado ressalta que as investigações devem continuar para conseguir localizar outras pessoas com envolvimento nesse tipo de crime.

”Sim, eles vão responder por furto qualificado, gente representou pelo pelo mandado de prisão temporária e de associação criminosa. Como eu falei, essa é a primeira fase, já temos indícios suficiente de outros participantes, e em breve a gente vai estar representando por mais prisões,” destacou o Leonardo.

Yuri Bezerra – Rádio Rio Mar

Fonte