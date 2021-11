Avalie o post

A nova ferramenta permite utilizar um trecho de até 90 segundos em uma imagem postada no feed do Instagram

Manaus – O Instagram iniciou nesta semana testes de um novo recurso que permite adicionar músicas em fotos no feed. Os testes começaram nas contas da redes social no Brasil. A nova ferramenta permite utilizar um trecho de até 90 segundos em uma imagem postada no feed do Instagram.

Novo atualização do Instagram permite adicionar músicas em fotos do feed (Foto: Instagram / Divulgação)

Segundo o CEO do Instagram, Adam Mosseri, a novidade segue no caminho de transformar a redes social em uma plataforma de mídia em vídeo. De acordo com o site da TecMundo, a mudança vem devido ao crescimento do consumo de vídeo nas plataformas do TikTok e YouTube.

Siga os passos a seguir;

1. Selecione a foto que gostaria de publicar no Feed;

2. Na última etapa, clique em “Adicionar Música”;

3. Procure a música que deseja no campo de pesquisa ou navegue pelas músicas nas seções “Tendências” ou “Para você”;

4. Selecione a música desejada;

5. A ferramenta permite incluir um trecho de até 90 segundos, escolha a parte da música e duração que você deseja adicionar na publicação do Feed;

6. Clique em “Concluído” e depois em “Compartilhar”;

Ainda de acordo com TecMundo, igual como acontece com os vídeos publicados no feed também será possível tocar no ícone “áudio” das fotos para reproduzir ou silenciá-las. Igual o funcionamento do Reels, o usuário poderá ver outras publicações com a mesma trilha sonora.

A nova opção do recurso não está disponível para publicações em formato de carrossel.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

