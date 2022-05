Avalie o post

Em condolências, o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus emitiram nota lamentando a perda do filho do magistrado.

O Governo do Amazonas prestou solidariedade aos amigos e familiares de Marcos. Neste momento de profunda tristeza, o governador Wilson Lima manifesta pesar aos familiares e amigos, prestando solidariedade pela perda irreparável e rogando a Deus que possa confortá-los.

O prefeito em exercício de Manaus, Wallace Oliveira, vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), também lamentou com profundo pesar a morte de Marcos.

“Deixo todo apoio e sentimentos de pesar aos familiares e amigos de Marcos Oliveira neste momento de profunda dor e tristeza”, disse Wallace Oliveira.

O corpo está sendo velado na Funerária Canaã, na rua Major Gabriel, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul da cidade. A previsão do sepultamento é para a tarde desta segunda-feira (9).

