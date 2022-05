Avalie o post

Além do repasse para a prefeitura, o Estado vai destinar 1,2 mil cestas básicas e o Auxílio Estadual Enchente para as famílias cadastradas. As medidas visam reduzir os impactos causados pelo temporal.

“Quero prestar minha solidariedade às famílias que foram atingidas pela chuva deste domingo. Já acionei a minha Defesa Civil, homens do Corpo de Bombeiros, e as demais secretarias do Estado. Estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário, naquilo que é de competência do Governo do Estado do Amazonas”, declarou o governador.

Conforme a Defesa Civil, por volta de 8h da manhã desse domingo (8), uma forte chuva atingiu Itacoatiara e mais de 600 mil famílias foram prejudicadas.

Na orla da cidade, o rio chegou a invadir as ruas que ficam próximas ao Porto e a correnteza impediu a passagem de motoristas e pedestres. Além disso, lojas também ficaram alagadas por conta da força da água.

Fonte: Secom

Foto: Reprodução/Redes Sociais

source