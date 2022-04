5/5 - (3 votes)

Morre Affonso Junior, jovem apresentador do Peixe-Boi Anavilhanas (Novo Airão), Acará-Disco (Barcelos) e de outros festivais. Jovem que sempre se destacou como apresentador de festivais culturais e folclóricos no interior do estado e também na capital.

A apresentador morreu na noite desta terça-feira, vítima de serias complicações de saúde causadas por insuficiência renal.

Affonso Junior, 31 anos, nascido em Barcelos, morava atualmente em Manaus e Novo Airão, jovem talentoso, apresentador do Peixe-Boi Anavilhanas em Novo Airão e Ação Disco em Barcelos, com passagens pelo Boi Garanhão em Manaus e nas cirandas Tradicional e Matizada em Manacapuru.