Com a inauguração da loja X Cases e do restaurante Espetoleto, nesta semana, o Millennium Shopping aumenta o seu mix de gastronomia e serviços. Desde o início de 2022, mais de dez lojas e quiosques de diversos segmentos passaram a fazer parte do empreendimento, entre elas, o restaurante Salomé Grill e a Milky Moon Milkshakes.

A X Cases chega ao Millennium oferecendo assistência técnica para smartphone e uma infinidade de acessórios, como capas, fone de ouvido, cabos, carregadores, smartwatch, tripé, entre outros.

Localizado no espaço Food Hall, em frente à praça de alimentação do Millennium, o Espetoleto tem como carro chefe o famoso espetinho. Além dos sabores tradicionais de carne, de calabresa e de frango, no restaurante o consumidor encontrará o espetinho de pirarucu.

A comodidade de resolver as atividades corriqueiras em um só lugar, do passeio à alimentação, lazer com a família, compromissos e tarefas do dia a dia, é um dos principais diferenciais do Millennium Shopping.l, que se tornou referência em Manaus como um shopping de conveniência.

O empreendimento conta com papelaria, casa lotérica, loja de conserto de relógios, salão de beleza, clínicas, laboratórios, farmácias e correios. O Millennium é o único shopping instalado dentro de um complexo multiuso, que oferece também serviços médicos (torre médica), hotel e torre comercial.

Inaugurações previstas

Ainda este ano, está prevista a inauguração das operações: 10 Pasteis, Academia Engenharia do Corpo, Cheirin Bão, Cacau Show, Vivo, Lava Jato N1 Ecowash, Clínica Iceam, e a Clínica Salut a Te.

Segundo a coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier, o objetivo é oferecer cada vez mais opções e novas experiências de compra aos consumidores.

“Além disso, as inaugurações também contribuem para o aquecimento da economia da cidade, fazem o dinheiro circular e geram empregos”, destacou a coordenadora de marketing do shopping.

