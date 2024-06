Foi suado, mas o México mostrou por que era o favorito e venceu a Jamaica por 1 a 0 neste sábado, em Houston, pela primeira rodada do Grupo B da Copa América. No outro duelo da chave, a Venezuela surpreendeu e derrotou o Equador de virada, por 2 a 1.

O jogo começou bem agitado, com uma oportunidade logos aos 3 minutos, onde o mexicano Luis Chávez bateu colocado e o goleiro jamaicano Waite fez uma grande defesa. Poucos minutos depois, a seleção mexicana teve outra oportunidade, dessa vez com Giménez.

O ritmo do jogo diminuiu na parte final do primeiro tempo, mas ainda com domínio do México na partida, que teve duas oportunidades de abrir o placar com o zagueiro César Montes.

A Jamaica começou a segunda etapa com tudo, pressionando o México e aos 6 minutos, Antonio cabeceou para o gol, mas a comemoração foi interrompida pelo VAR, que anulou o lance por impedimento.

E esse susto fez a seleção mexicana acordar e ter boas oportunidades com Chávez, Giménez e Quiñones, que tentaram de todas as formas superar o goleiro Waite, que fazia defesas incríveis e mantinha a Jamaica no jogo. Mas aos 23 minutos, Arteaga recebeu na entrada da área e acertou um chute perfeito, sem chances para Waite, colocando o México na frente com um golaço.

Mesmo com a vantagem, o México não tirou o pé do acelerador e continuou dominando a partida e só no finalzinho do jogo que a Jamaica voltou a ameaçar, quando Lembikisa arriscou um chute forte, obrigando Julio González a fazer uma grade defesa.

A vitória colocou o México na liderança do Grupo B da Copa América, junto com a Venezuela, que também estreou com vitória, derrotando o Equador por 2 a 1. A Venezuela ocupa a primeira posição por ter marcado mais gols. Equador e Jamaica ainda não pontuaram.

A segunda rodada do Grupo B será na quarta-feira (26) às 19h, o Equador enfrenta a Jamaica em Las Vegas. Já às 22h, em Los Angeles, México e Venezuela se enfrentam no duelo dos líderes.

