No Gre-Nal de número 442, o Internacional levou a melhor. Com gol contra de Gustavo Martins, em cabeçada de Vitão, o Colorado derrotou o rival por 1 a 0 na noite deste sábado (22), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Foi o primeiro clássico Gre-Nal disputado em outro estado brasileiro na história.

O Inter chegou a três vitórias consecutivas em Gre-Nais. Antes, havia vencido pelo Brasileirão 2023 e no Gauchão deste ano, ambos por 3 a 2. O Colorado não tinha sequência positiva de três clássicos desde 2014. A derrota no clássico foi a sexta seguida do Grêmio no Campeonato Brasileiro. É a maior série negativa do Tricolor na era dos pontos corridos, igualando marca de 2004, ano em que o time foi rebaixado como lanterna.

Com a vitória, o Inter aparece em 6º lugar neste momento, com 17 pontos. Até o fim da rodada, pode perder posições, mas a equipe tem dois jogos a menos que a maioria dos concorrentes. Por outro lado, o Grêmio é penúltimo, com seis pontos. Se o Fluminense pontuar no clássico com o Flamengo, neste domingo (23), o Tricolor terminará a rodada como lanterna do Brasileirão.

Os times voltam a campo na próxima quarta-feira (26), pela 12ª rodada do Brasileirão. O Grêmio vai a Goiânia, onde encara o Atlético-GO, às 20h (horário de Brasília), no estádio Antônio Accioly. Já o Internacional joga como mandante no Heriberto Hülse, em Criciúma, às 21h30 (horário de Brasília), diante do Atlético-MG.

