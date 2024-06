Moradoras das comunidades situadas no ramal do Pau-Rosa terão acesso aos atendimentos das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Prefeitura de Manaus, a partir da segunda-feira (24).

A estrutura itinerante que atende a zona rural vai receber as usuárias da região ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) Pau-Rosa, situada no quilômetro 15 do ramal, no quilômetro 21 da rodovia federal BR-174 (Manaus-Boa Vista). A previsão de funcionamento no local é até 12 de julho.

O serviço itinerante voltado à população feminina, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), mantém o funcionamento nos endereços atuais, nas demais zonas sanitárias distritais da capital.

No Distrito de Saúde (Disa) Leste, os atendimentos são ofertados na rua Tim Maia, esquina com Princesa Dayana, comunidade Bela Vista, bairro Puraquequara.

A estrutura móvel que serve o Disa Norte mantém base na rua Constituinte, antiga Olavo Bilac, nº 22, no bairro Santa Etelvina. Nos dois locais, as unidades têm funcionamento previsto até a próxima sexta-feira, 28/6.

As usuárias da zona Oeste devem buscar os atendimentos do serviço na rua Malheiros Dias, na praça do Leme, no bairro Compensa.

No distrito Sul, a unidade móvel permanece no bairro Petrópolis, com base na rua Náutico, nº 78, praça Jardim Petrópolis, em frente à creche escola Pilotinho. A previsão de funcionamento das estruturas nesses endereços é até o dia 5 de julho.

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Semsa Manaus, oferecem atendimento de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive nos pontos facultativos da administração municipal, sempre das 7h às 17h. Para acesso ao serviço, as usuárias podem se dirigir diretamente a qualquer uma das estruturas e apresentar o documento de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fortalecimento

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher compõem estratégia da gestão municipal para o fortalecimento da saúde feminina e a ampliação da cobertura da atenção básica na capital. A chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher, Lúcia Freitas, assinala que as estruturas oferecem serviços diversos da atenção básica, além de procedimentos voltados à prevenção e rastreio dos cânceres de mama e do colo do útero, tipos mais prevalentes entre o público feminino na região Norte.

“As usuárias das unidades podem realizar mamografias e exames diversos de ultrassom diretamente, sem agendamento via Sistema de Regulação, e ainda fazer coleta e exame preventivo, consultas médicas e de enfermagem, consulta inicial do pré-natal, entre outros serviços”, enumera a gestora.

Lúcia destaca que o serviço móvel atua, principalmente, em localidades de vulnerabilidade social e vazios assistenciais. “Com as estruturas, a Semsa busca assegurar que as moradoras das áreas mais carentes de assistência tenham acesso aos serviços básicos de saúde”, aponta.

O serviço itinerante entrou em funcionamento há pouco menos de um ano, com três estruturas atuando nas áreas dos Disas Norte, Leste e Oeste. Em abril deste ano, com duas novas unidades, os atendimentos foram estendidos às usuárias dos distritos Sul e rural.

“Nesse período, já foram realizados quase 119 mil procedimentos para usuárias de todas as zonas da capital. São milhares de mulheres que estão recebendo cuidados em saúde, com vistas a uma maior qualidade de vida e bem-estar”, conclui Lúcia.

Confira os locais e datas de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa

Zona Norte

Rua Constituinte, antiga Olavo Bilac, nº 22, bairro Santa Etelvina

De 17 a 28/6

Zona Oeste

Rua Malheiros Dias, praça do Leme, bairro Compensa

De 17/6 a 5/7

Zona Leste

Rua Tim Maia, s/nº, esquina com Princesa Dayana, comunidade Bela Vista, bairro Puraquequara

De 10 a 28/6

Zona Sul

Rua Náutico, nº 78, praça Jardim Petrópolis, bairro Petrópolis, em frente à creche escola Pilotinho

De 17/6 a 5/7

Zona Rural

USF Pau-Rosa, na rodovia BR-174, quilômetro 21, no ramal do Pau-Rosa, quilômetro 15

De 24/6 a 12/7

O post Moradoras do Pau-Rosa recebem atendimento móvel de Saúde da Mulher apareceu primeiro em Portal Você Online.