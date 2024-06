A Eneva, empresa de gás responsável pela unidade de tratamento de gás em Silves, no Campo do Azulão, está em destaque no Festival Folclórico de Parintins. Com um investimento robusto de 6 bilhões de reais em um parque termoelétrico, cuja entrega está prevista para 2026 e 2027, a Eneva reafirma seu compromisso com a cultura e a comunidade amazonense.

A Eneva se estabeleceu como uma grande parceira, entusiasta e amiga do Festival, participando ativamente das festividades dos bois Caprichoso e Garantido. A empresa inovou ao apoiar os movimentos MAG e Marujada, vinculados aos bois, proporcionando um lounge para imprensa durante os ensaios no Sambódromo de Manaus. Essa iniciativa facilitou a cobertura jornalística e o acesso dos comunicadores aos eventos, demonstrando respeito e apoio à imprensa amazonense.

Além disso, a Eneva marcou presença em todos os eventos paralelos, como as tradicionais Feijoadas, o Bar do Boizinho, os eventos da Batucada e da Marujada, consolidando-se como uma apoiadora integral das atividades culturais da região. No ápice do Festival de Parintins, a empresa patrocinará a Festa dos Visitantes, trazendo os renomados cantores Belo e Tiaguinho para animar o público.

Com um foco em inovação, a Eneva promete trazer ações que vão energizar e renovar o ânimo dos brincantes do festival, especialmente aqueles que enfrentam longas filas para acessar as arquibancadas e a área central do evento. A empresa enfatiza seu respeito e compromisso com a cultura amazonense, demonstrando uma profunda conexão com o festival e o povo do Amazonas.

Em Parintins, a Eneva se destaca também pelo segundo ano consecutivo ao organizar um lounge exclusivo na quarta-feira à noite, um evento mais tranquilo onde influenciadores e jornalistas locais podem interagir e desfrutar de momentos de descontração e confraternização.

“A Eneva se orgulha de sua contribuição para o Festival Folclórico de Parintins e reafirma seu compromisso com a cultura, a imprensa e o povo amazonense, levando energia e entusiasmo para todos”, afirma a empresa em material editorial.

Sobre a Eneva

A Eneva é uma empresa de gás com atuação destacada no Campo do Azulão em Silves. Com um investimento de 6 bilhões de reais em um parque termoelétrico a ser entregue em 2026 e 2027, a Eneva se compromete com o desenvolvimento sustentável e com a valorização das comunidades locais.