O presidente da Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus (CEESMA), Roberto Simonetti Filho, informou nesta quinta-feira (29), em ofício enviado ao secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marco Apolo, que o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2023, a partir das 20h.

Segundo Roberto Simonetti Filho, em reunião ocorrida ontem (28), com os presidentes das Escolas de Samba Andanças de Ciganos, Primos da Ilha, Reino Unido da Liberdade, Unidos do Alvorada, Vila da Barra, Vitória Régia e Aparecida, ficou acordada a data do desfile bem como a ordem de apresentações.

Quem abre o desfile é a Vila da Barra. Encerra a série de apresentações a escola Vitória Régia.

Confira a ordem de Desfile:

20h -Escola de Samba Vila da Barra

21h20 – Primos da Ilha

22h40 – Andanças de Cigano

00h – Reino Unido da Liberdade

01h20 – Aparecida

02h40 – A Grande Família

04h – Unidos do Alvorada

05h20 – Vitória Régia

O post Manaus: veja ordem de desfile das escolas de samba apareceu primeiro em Portal Você Online.