O Réveillon em Manaus terá duas festas oficiais: a que ocorre todos os anos na Ponta Negra e o Réveillon Gospel. Os eventos foram anunciados pelo prefeito David Almeida (Avante) na manhã desta quinta-feira (11).

O prefeito também anunciou que o cantor Luan Santana será atração principal na Ponta Negra. O Réveillon Gospel deve ocorrer no espaço entre a Arena da Amazônia e o Sambódromo. Almeida informou que estuda a possibilidade de outros eventos na zona norte ou leste, mas que isso depende da situação epidemiológica.

Não foi informado qual será a capacidade máxima de cada eventou ou como serão feitas as medidas de contenção da Covid-19. “Ainda não estamos livres da pandemia, em função disso queremos ter um controle maior”, disse o prefeito ao justificar porquê a cidade terá apenas dois eventos na virada do ano.

Em 2020 não houve festa pública de Réveillon.

Flexibilização

A prefeitura vai manter um monitoramento maior nos próximos dois meses. Boletins semanais sobre casos da doença serão divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito também anunciou a liberação da Praia da Ponta Negra aos domingos. Antes, o local estava aberto de segunda a sábado.

Nesta manhã, o prefeito voltou a afirmar que deve estabelecer a desobrigatoriedade do uso das máscaras em locais abertos assim que atingir 80% da população vacinada.

“Passando dos 75% ou 80%, esse equipamento vai deixar de ser exigido em locais abertos. Vamos continuar em locais fechados, shoppings, repartições, porém em lugares abertos não vamos mais estar cobrando a exigência do uso de máscara”, disse David Almeida.

