A Prefeitura de Manaus registrou uma queda de 65% na procura diária pela vacina contra a Covid-19 na primeira quinzena de agosto, em comparação com o mesmo período do mês anterior. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) pede que, mesmo com a melhora no cenário epidemiológico da doença, a população não deixe de atualizar o esquema vacinal, principalmente com as doses de reforço.

Dados do Vacinômetro Municipal apontam que, de 1º a 17/8, a média diária de doses aplicadas foi 5.204. No mesmo período de julho, a média diária chegou a 14.904 (número que caiu para 12.002 no consolidado do mês, incluindo os últimos dias de julho).

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, lembrou que os postos de vacina registraram movimento intenso no mês passado, diante de um aumento de casos de Covid-19. Porém, ela alerta que a vacinação atualizada contra a doença é um dos métodos para evitar que os números da doença voltem a crescer.

“Desde quando os casos de Covid-19 pararam de crescer, nós observamos que as pessoas também pararam de buscar a vacinação, e esse é um comportamento muito equivocado. A vacina fez com que a maioria dos casos positivos não precisassem de internação ou não evoluíssem para o óbito. Então, peço que os usuários com doses em atraso se dirijam as nossas unidades, principalmente nesse período de baixa transmissibilidade”, disse a secretária.

Shádia ressaltou que, segundo o Sistema Municipal de Vacinação (SMV), milhares de pessoas estão em atraso com alguma dose da vacina, seja 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª. Quem tem dúvidas sobre a situação vacinal pode conferir se está dentro dos intervalos para alguma dose na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), digitando apenas o CPF.

Pontos de vacinação

A titular da Semsa informou que em meio ao aumento de casos de Covid-19, no começo de julho deste ano, a secretaria aumentou o número de pontos de vacinação para mais de 80. Na época, a imunização também foi intensificada em pontos estratégicos, com funcionamento aos sábados e até as 22h.

A Semsa decidiu manter a vacinação aberta em mais de 80 endereços, distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade. A lista com os locais, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e no link bit.ly/localvacinacovid19.

“Nossas equipes começam a vacinação cedo, a partir de 8h na maioria dos pontos, e segue até o final da tarde, sendo que dez unidades são de horário ampliado, e funcionam até 20h. Basta você ir até um posto e apresentar um documento de identidade com foto e o cartão de vacina. Faça sua parte e chame as pessoas que vivem ao seu redor para fortalecer essa corrente de proteção, a vacina é direito e dever de todos os cidadãos”, pontuou Shádia.

Média

Os números da vacinação contra a Covid-19 evidenciam que a população intensificou a busca pela vacina nos períodos mais críticos da doença. No começo deste ano, em meio à proliferação da variante ômicron, a média de vacinados por dia em janeiro foi de 11.312 e em fevereiro, 10.066.

Desde então, com a redução de casos, a vacinação diária também despencou: 5.641 em março; 4.470 em abril; 4.559 em maio; e 6.654 em junho. A Semsa destaca que, desde o início da campanha, em janeiro de 2021, mais de 4,7 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em Manaus.