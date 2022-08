Na mesma cerimônia em que realizou o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23, a Uefa também distribuiu prêmios aos melhores da temporada passada. Na cidade de Istambul, na Turquia, a entidade escolheu o atacante Karim Benzema, do Real Madrid, o principal jogador masculino de 2021/2022. Decisivo nos títulos da Champions e do Espanhol, o francês desbancou o goleiro e colega de time Thibaut Cortouis, além do meio-campista Kevin De Bruyne, do Manchester City. No feminino, a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, surpreendeu e foi escolhida a melhor futebolista. Entre os treinadores, Carlo Ancelotti superou Pep Guardiola e Jürgen Klopp para ganhar entre os homens. Já Sarina Wiegman, comandante da seleção inglesa, leva o prêmio de melhor técnica por ter vencido a Eurocopa. Vale lembrar que outros prêmios mais famosos também congratulam os melhores jogadores e treinadores da temporada, como os organizados pela Fifa (The Best) e France Football (Bola de Ouro). O primeiro ainda não tem data marcada para acontecer, enquanto o segundo está agendado para 17 de outubro e já tem os candidatos definidos.

