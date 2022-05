Avalie o post

Manaus (AM)- Durante a operação Hórus, os policiais da Base Arpão apreenderam mais de 30 quilos de drogas em duas embarcações que tinham origem do município de Tabatinga (a 1.106 quilômetros da capital) com destino a Manaus, na tarde desta segunda-feira (9).

A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), e visa o combate à criminalidade nos municípios do interior do estado.

A primeira abordagem foi realizada no ferry boat GM Oliveira. A equipe realizou a revista pessoal nos passageiros, e com a ajuda de um cão farejador, localizou 23 tabletes de skunk escondidos dentro de três extintores de incêndio.

Já na segunda ocorrência, os entorpecentes foram encontrados dentro de um motor marítimo. Os agentes apreenderam 28 tabletes de skunk e três tabletes de cocaína.

O material foi encaminhado para a delegacia do município de Coari.

Dentro das prioridades de combate ao crime organizado, crimes violentos e corrupção, o Ministério da Justiça e Segurança Pública fortaleceu a atuação integrada com outros órgãos de segurança pública para impedir a entrada de drogas, cigarros, armas e munições pelas fronteiras do país. Coordenado pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi), o trabalho tem dado resultados expressivos.

A ação conta com o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública do Amazonas e atua nas divisas, fronteiras e rodovias estaduais. Além de atuar diretamente na Base Arpão, localizada no município de Coari, e na cidade Tabatinga, que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

source