Manaus (AM) – Com perna manca, tijolos e pedradas, Matheus Braga, de 33 anos, foi agredido até a morte, na manhã desta terça-feira (10), no terreno do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que está desativado, na rua Macajai, bairro São José, zona Leste de Manaus.

De acordo com os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi abordada por quatro criminosos nas dependências do Cras abandonado, que segundo moradores, é local para uso de drogas.

Os criminosos, munidos de perna manca, pedras e tijolos, agrediram até a morte Matheus. Conhecido no local, os moradores logo avisaram os familiares da vítima, que confirmaram a identidade do homem.

Familiares acreditam que a vítima tenha morrido por conta do tráfico de drogas, já que ele era usuário de entorpecentes desde o 16 anos, e deveria estar devendo os criminosos.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime violento.

Edição Web: Bruna Oliveira

