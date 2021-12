5/5 - (1 vote)

Coari – Keitton Pinheiro (PP) venceu a eleição para prefeitura de Coari com grande aprovação nas urnas do município. Com mais de 95% das seções eleitorais apuradas, até às 19h10 deste domingo (5).

Pinheiro registrou mais de 53,18% dos votos válidos no município, impossibilitando a margem de vitória para seus oponentes. Keitton ocupará o cargo até dezembro de 2024.

Em segundo lugar na disputa, seu grande oponente, Robson Tiradentes (PSC), teve cerca 35,20% de votos válidos na eleição. Em seguida, o candidato Zé Henrique e Mil Mitouso.

Em 2020, Keitton Pinheiro foi eleito vice-prefeito de Coari na chapa encabeçada pelo primo Adail Pinheiro Filho, mas ambos tiveram a candidatura cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), o que resultou na invalidade do pleito e, consequentemente, na convocação de novas eleições no município.