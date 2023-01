O mês de janeiro é marcado pela campanha ‘Janeiro Branco’ e tem como objetivo chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas.

Com a temática “A vida pede equilíbrio”, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informa que a campanha busca conscientizar a população sobre o tema, combater os tabus, e orientar sobre questões relacionadas à vida das pessoas, com especial atenção ao cuidado com a saúde mental.

O Relatório Mundial de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicado em junho de 2022, mostrou que um bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental em 2019, e apontou que 15% dos adultos em idade ativa sofreram algum transtorno mental.

Cuidados com a saúde mental

Uma das formas de promover o autocuidado em saúde mental é construindo estratégias de redução dos quadros de ansiedade tão frequentes nos dias atuais, como praticar atividades físicas, buscar uma alimentação saudável, ter boas noites de sono, meditar e procurar terapia com profissional.

A psicóloga Luciana Lopes destaca que nesse início de 2023 é importante refletir sobre como as pessoas estão cuidando da sua saúde mental e que essas atitudes diárias colaboram para manter a mente e corpo saudáveis.

“O autocuidado passa por essa reflexão do que eu faço que facilita a minha saúde ou traz alguns prejuízos para saúde mental. Então, eu convido vocês a fazer essa reflexão de como eu estou cuidando da minha saúde mental e o que que eu estou levando paro meu dia a dia de coisas que não são importantes e que contribui para o adoecimento psíquico” diz a psicóloga.

Rede de atenção

O Amazonas possui uma rede de serviços de assistência psicossocial, oferecido nas unidades básicas de saúde, policlínicas e nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

O atendimento nos Caps poderá ocorrer a partir da procura espontânea do próprio paciente ou familiar, não havendo necessidade de agendamento para o primeiro atendimento.

Há também a possibilidade de encaminhamento por parte de profissionais dos serviços de urgência e cada caso deve ser avaliado pela equipe que o atenderá.

