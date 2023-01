Nesta segunda-feira, 9/1, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada em um hospital dos Estados Unidos afirmando sentir fortes dores abdominais.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do 'O Globo', o político foi levado ao hospital AdventHealth Celebration em Orlando, na Flórida. Bolsonaro já havia sido internado outras vezes no Brasil alegando o mesmo problema de saúde.

Segundo Bolsonaro, o problema surgiu após um ataque com recurso a arma branca em 2018, no qual ele foi submetido a cirurgia. Em novembro de 2022, o ex-presidente chegou a dar entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, também alegando sentir dores abdominais.

Até o momento, nem o hospital ou familiares comentaram sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro.