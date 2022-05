Avalie o post

Manaus (AM) – A Vacinação Contra a Influenza inicia nesta quarta-feira (11), e professores, gestantes e puérperas fazem parte dos grupos prioritários da ação. No total, cerca de 171 salas de vacina, quatro pontos estratégicos e seis Divisões Distritais Zonais (DDZ) da Secretaria Municipal de Educação (Semed) vão receber o imunizante disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, reforça que a campanha, iniciada no dia 4 de abril deste ano, segue atendendo crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), idosos de 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

Nessa etapa, conforme Djalma, a Semsa espera alcançar 20.339 professores de escolas públicas e privadas; 27.974 gestantes; e 4.599 puérperas.

“A gestão do prefeito David Almeida continua avançando na vacinação contra a doença, e a gente conta com o apoio de toda a população para ampliar a cobertura vacinal na cidade. No sábado (14), a Semsa irá promover o Dia D da vacinação contra a influenza e sarampo para otimizar o acesso ao imunizante e alcançar um número maior de pessoas”, conta o secretário.

A subsecretária de Gestão da Saúde da Semsa, Aldeniza Araújo, informa que nessa nova etapa, a secretaria atua em parceria com seis DDZs da Semed para facilitar o acesso aos professores.

“A gente pede que a população fique atenta aos locais de atendimento e compareça nesses pontos para receber o imunizante. Basta procurar uma unidade de saúde com seu documento de identificação e os documentos necessários de cada grupo”, orientou.

Os quatro pontos estratégicos para a vacinação contra a influenza funcionam de 9h às 16h no shopping Phelippe Daou, Zona Norte; Sesi – Clube do Trabalhador, Zona Leste; Studio 5, Zona Sul; e Arena Amadeu Teixeira, Zona Centro-Oeste.

A lista com os endereços das 171 salas de vacina em unidades da Semsa e dos outros seis DDZs pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), por meio do link http://bit.ly/salavacinamanaus e nas redes sociais oficiais (@semsamnaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Documentos

Os professores devem apresentar o crachá, carteira de trabalho ou contracheque para comprovação do vínculo de trabalho na área da Educação. Gestantes e puérperas precisam levar o cartão de pré-natal.

Todos os públicos, incluindo aqueles já atendidos pela campanha, devem apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de vacina.

