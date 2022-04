Avalie o post

Um incêndio atingiu duas casas de madeira, na noite dessa quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, na rua Flor de Maio, no bairro da Paz, zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme informações de moradores, uma das casas começou a pegar fogo por volta de 21h30. Eles tentaram apagar as chamas, mas não conseguiram.

As casas atingidas eram uma do pai e outra do filho. Não havia ninguém nas residências no momento do incidente. As causas do incêndio vão ser investigadas.

Na quarta-feira (20), um curto-circuito causou um princípio de incêndio em um parque de diversões, localizado na Avenida Mário Ypiranga, zona Centro-Sul. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu em um depósito com pouco mais de três metros, que continha compensado.

Fonte: Corpo de Bombeiros

Fotos: Corpo de Bombeiros

