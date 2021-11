5/5 - (2 votes)

O lavrador Pedro Vaz Ferreira, 67, foi atacado por uma onça-pintada na manhã do último domingo(7), na zona rural de Portel, no Marajó, no Pará. O idoso teve os ossos da face quebrado e perdeu a visão após o ataque do animal.

Segundo o filho da vítima, que estava com a vítima durante o ataque, disse que o homem ficou cego logo após a onça furar o olho dele com as garras. Depois do ataque, a onça-pintada foi morta pelo filho da vítima.

O idoso foi levado de barco foi levado para uma unidade de saúde e depois transferido para uma hospital na região metropolitana de Belém.

De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

A onça-pintada ou jaguar, cujo nome científico é Panthera onca, é o terceiro maior felino do mundo, após o tigre e o leão. Ela tem mandíbulas excepcionalmente fortes, apresentando as mais poderosas mordidas entre todos os grandes felinos, e é encontrada principalmente em ambientes de florestas tropicais.