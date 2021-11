Avalie o post

Manaus – A atacante amazonense Marília Cruz foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-20. Oriunda da Vila do Janauacá, no município de Manaquiri (distante 156 quilômetros de Manaus), a jogadora de apenas 18 anos atualmente defende as cores do Cruzeiro.

Essa é a quinta convocação de Marília, que também tem passagens pela Seleção Sub-17. O técnico Jonas Urias selecionou 23 atletas para treinamentos na janela de Data FIFA, entre os dias 22 de novembro e 1° de dezembro, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Esta será a última convocação do ano e intensifica a preparação do grupo para do Campeonato Sul-Americano Feminino, marcado para abril de 2022. O que deixa a atacante amazonense com grandes expectativas de defender a amarelinha pela primeira vez em uma competição internacional.

Revelada pelo Iranduba, Marília também teve passagem de destaque pelo time do 3B da Amazônia, em 2020, antes de ser contratada pelo Cruzeiro para esta temporada.

