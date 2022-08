O horário gratuito de rádio e televisão para o primeiro turno das eleições começa nesta sexta-feira (26) para os candidatos ao governo do Amazonas, além dos cargos de senador e deputado estadual. Para governador, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), anunciou a redistribuição do tempo devido a entrada do Pros, que estava sub judice.

Com a mudança, Wilson Lima (UB) perdeu 3 segundos, Eduardo Braga (MDB) terá 2 segundos a menos e Amazonino Mendes (Cidadania) e Carol Braz (PDT) também perderam um segundo, cada. Já Henrique Oliveira (Podemos) terá 9 segundos a mais para apresentar suas propostas de governo.

Sete dos oito candidatos a governo do estado irão participar da propaganda eleitoral. Nair Blair (Agir) não tem direito a usar o horário porque o partido dela, antigo PTC, não tem representatividade no Congresso Nacional.

Ordem de apresentação

O candidato ao governo do Amazonas pelo MDB, senador Eduardo Braga, vai abrir a propaganda eleitoral. A coligação "Em defesa da Vida", que reúne PT, PCdoB, PV, MDB e PSD – do senador Omar Aziz –, terá 2 minutos e 43 segundos.

Em seguida é a vez da coligação "Aqui é Trabalho", do governador Wilson Lima (UB). Republicanos, PP, PTB, PSC, PL, PRTB, PMN, Patriota e Avante compõem a coligação, que terá o maior tempo da propaganda no rádio e na TV: 3 minutos e 51 segundos.

O candidato da federação entre PSol e Rede, o médico Israel Tuyuka (PSol), é o terceiro candidato a se apresentar no primeiro dia do horário eleitoral gratuito. Ele terá apenas 20 segundos, o menor tempo entre os candidatos majoritários.

Com a redistribuição do tempo, Henrique Oliveira (Podemos), candidato na coligação "Amazonas Pode Mais", com apoio do Pros, que tinha 27 segundos, agora terá 36 segundos. Já o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania), candidato pela coligação "A Força do Povo", que reúne também os partidos PSDB e Cidadania, terá 49 segundos.

A penúltima da lista definida pelo TRE-AM é a candidata Carol Braz (PDT), que terá 39 segundos. O deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade), que tem apoio do PSB, encerra o primeiro dia da propaganda eleitoral com 58 segundos.

Programação

Os programas dos candidatos vão ao ar em dois blocos, com 25 minutos cada. Nas rádios o horário será às 6h e 11h, e nas TVs às 12h e às 19h30.

As transmissões serão realizadas de segunda-feira a sábado. Às segundas, quartas e sextas-feiras, serão exibidas propagandas dos candidatos a senador (5 minutos), deputado estadual e governador (10 minutos, cada). A propaganda dos candidatos a deputado federal e presidente será exibida às terças, quintas e sábado. Serão destinados 12 minutos e 30 segundos para cada cargo.

Nas inserções diárias durante a programação das emissoras de rádio e TV, até o dia 29 de setembro, Wilson Lima (UB) terá 381 inserções. Eduardo Braga (MDB), 271. Ricardo Nicolau (Solidariedade) terá 97 veiculações. Amazonino Mendes (Cidadania) vem a seguir, com 82. Henrique Oliveira (Podemos) vai aparecer em 44 inserções. E Israel Tuyuka (Psol) terá 34.