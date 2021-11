5/5 - (2 votes)

Manaus –Luiz Felipe Santos de Oliveira, 24, Patrick Albarado Gama, 27 e Levy Lima, 25 – foram presos na última sexta-feira na rua Guilherme Paranense, no Adrianopólis, pelo crime de receptação.

O carro que estava em posse da vítima havia sido roubado no último dia 24 de outubro, com as equipes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfv) atuando em busca de suspeitos desde então.

A polícia, durante as buscas, encontrou o veículo sendo anunciado em um site de vendas, já com a placa adulterada. Após isso, uma suposta venda foi organizada pelos criminosos.

A polícia conseguiu abordar o grupo durante essa operação. Dois membros do grupo ainda empreenderam fuga, mas foram alcançados pela polícia. O veículo roubado foi recuperado.

Após o flagrante, o grupo criminosos foi encaminhado para a sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Veículos (Derfv). Agora, eles irão ser criminalizados por receptação e ficam a disposição da justiça na Central de Recebimento e Triagem.