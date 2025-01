O governo federal prorrogou a estadia da Força Nacional no Amazonas para combater o crime organizado, tráfico de drogas e delitos ambientais. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição dessa segunda-feira (20/01).

A medida autoriza a permanência dos agentes no Estado por 90 dias, a partir de domingo (19/01) até o dia 18 de abril. De acordo com a portaria, a Força Nacional ajudará o governo do Amazonas no combate ao crime organizado, narcotráfico e crimes ambientais nos municípios de Barcelos e Coari.

A portaria ainda aponta que os agentes terão o apoio do governo local, que deverá fornecer infraestrutura necessária durante a operação.

“Imprescindível para a preservação da ordem pública, a segurança das pessoas e a proteção do patrimônio”.

As operações serão realizadas de forma planejada e episódica, com o apoio logístico do governo estadual, que deverá fornecer infraestrutura necessária para a atuação do contingente mobilizado.