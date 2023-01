Por Paulo Eduardo Barni, Anelícia Cleide Martins Rego, Francisco das Chagas Ferreira Silva, Richard Anderson Silva Lopes, Haron Abrahim Magalhães Xaud, Maristela Ramalho Xaud, Reinaldo Imbrozio Barbosa e Philip Martin Fearnside

Embora o El Niño 2015-2016 fornecesse condições climáticas ideais para incêndios [1-4], grande parte da “culpa” pelos incêndios e os danos que eles causaram podem ser atribuídos ao papel da Exploração Seletiva de Madeira (ESM) em aumentar a probabilidade de áreas serem incendiadas e em aumentar os danos quando ocorrem os incêndios. A grande área de corte seletivo em nossa área de estudo parece ser principalmente o resultado de licenças de desmatamento autorizado sendo usadas para fornecer cobertura para o transporte de toras para serrarias (ou seja, “lavagem” de madeira) e uma quantidade menor de projetos de manejo florestal autorizados.

Em nossa área de estudo, a exploração madeireira é feita com base na aprovação de licenças de desmatamento para agricultura e pastagem. Nestes projetos a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (FEMARH) autoriza a venda de um volume restrito de madeira, que geralmente varia entre 20 e 100 m3 por ha de desmatamento autorizado (por exemplo, [5]). Essas autorizações são frequentemente usadas para “lavar” madeira da extração ilegal de madeira em florestas próximas, incluindo madeira de fora das propriedades onde o corte raso foi licenciado [6]. Nestes projetos de corte raso, a madeira é colhida antes que a floresta seja desmatada. O desmatamento ocorre de um a dois anos ou mais depois de ser explorada (ver Tabela S3 no texto 4) e as árvores remanescentes ficam em pé (isso é recorrente em toda a porção sul de o Estado). Nesse caso, a floresta contém grandes clareiras decorrentes da abertura de estradas e pátios de armazenamento de toras.

As queimadas de áreas desmatadas em projetos de corte raso servem como fontes de ignição para a propagação do fogo para a floresta adjacente. Neste caso, a perturbação da exploração madeireira por esse processo pode ser ainda mais danosa do que o próprio desmatamento como uma força para espalhar o fogo. Sob condições climáticas extremas, como o evento El Niño 2015/2016 [2, 3], as áreas exploradas tornam-se altamente vulneráveis a incêndios [7-11]. Em nossa área de estudo as áreas de ESM serviram como “trampolins” para que o fogo ganhasse força e se espalhasse para áreas adjacentes, incluindo aquelas sem evidências de ESM.

Este efeito da exploração recente foi mostrado pela análise de correlação entre a incidência de fogo e a diferença entre os valores do Índice de Vegetação de Diferença Normalizada (NDVI) observados em áreas de ESM realizadas nos anos imediatamente anteriores aos incêndios e os valores de NDVI observados nos mesmos locais em 2016 (Figura S9 no texto 11). A correlação crescente entre esses valores ao longo do tempo é consistente com as áreas mais recentemente exploradas tendo maior severidade de incêndio (Figura 5B no texto 11). Isso corrobora com estudos de Souza Jr. et al. [12, 13], que analisou a degradação florestal por ESM e fogo usando imagens multitemporais. [14]

A imagem que abre este artigo é de autoria de Bruno Kelly/Greenpeace e mostra caminhão carregado de toras de madeira ilegal em Manicoré, Amazonas.

Notas

[14] Esta série é uma tradução parcial de Barni, P.E., A.C.M. Rego, F.C.F. Silva, R.A.S. Lopes, H.A.M. Xaud, M.R. Xaud, R.I. Barbosa & P.M. Fearnside. 2021. Logging Amazon forest increased the severity and spread of fires during the 2015-2016 El Niño. Forest Ecology and Management 500: art. 119652.

Sobre os autores

Paulo Eduardo Barni é Engenheiro Florestal graduado pela Universidade Federal do Amazonas (2007), mestre em Ciências de Florestas Tropicais – CFT, pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA/Manaus (2009) e doutor em Clima e Ambiente, pelo INPA e Universidade Estadual do Amazonas – UEA (2014). Seu interesse em pesquisa inclui modelagem ambiental e climática, com ênfase no comportamento do fogo florestal de sub-bosque, queimadas, simulações de desmatamento, recuperação de áreas degradadas, biomassa de capoeiras e estocagem e emissões de carbono florestal para a atmosfera. É professor da Universidade Estadual de Roraima – UERR, Campus Rorainópolis, Região Sul do Estado de Roraima.

Anelícia Cleide Martins Rego é aluna de graduação na Universidade Estadual de Roraima – UERR, Campus Rorainópolis.

Francisco das Chagas Ferreira Silva é aluno de graduação na Universidade Estadual de Roraima – UERR, Campus Rorainópolis.

Richard Anderson Silva Lopes concluiu a Especialização em Geoprocessamento pela Universidade de Brasília em 2005. Atualmente é Técnico especializado no Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Boa Vista, Roraima. Atua na área de Geografia, com ênfase em Sensoriamento Remoto.

Haron Abrahim Magalhães Xaud é Eng. Agrônomo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) com Mestrado e Doutorado em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE. É pesquisador da Embrapa-Roraima e professor permanente do PRONAT-UFRR (Mestrado e Doutorado). Se dedica a pesquisas nas áreas de Recursos Florestais, Sensoriamento Remoto, Agricultura Sem Queima, Gestão Territorial e Incêndios Florestais.

Maristela Ramalho Xaud possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1993) e mestrado (1998) e doutorado (2013) em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE. É pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa-Roraima). Tem experiência em sensoriamento remoto e geoprocessamento em estudos sobre desmatamento, queimadas, incêndios florestais e mudanças de uso e cobertura da terra. Atua como professora colaboradora do Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais da Universidade Federal de Roraima-UFRR.

Reinaldo Imbrozio Barbosa é Engenheiro Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Doutor em Biologia Tropical (Ecologia) pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Possui especial interesse em estudos relacionados às mudanças climáticas, uso e ocupação da terra, dinâmica de ecossistemas e emissões de gases do efeito estufa decorrentes das atividades antrópicas na Amazônia. É pesquisador titular do INPA, Professor do Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais da UFRR (Doutorado/Mestrado) e professor colaborador nos cursos de Pós-graduação em Ecologia e Ciências Florestais do INPA (Doutorado/Mestrado). Suas publicações podem ser encontradas aqui.

Philip Martin Fearnside é doutor pelo Departamento de Ecologia e Biologia Evolucionária da Universidade de Michigan (EUA) e pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus (AM), onde vive desde 1978. É membro da Academia Brasileira de Ciências. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC), em 2007. Tem mais de 750 publicações científicas e mais de 650 textos de divulgação a que estão disponíveis aqui.

Leia os textos anteriores da série:

