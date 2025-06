Visuliazação: 0

Fãs de esporte e apaixonados por desafios já têm um compromisso marcado em junho. No dia 7, a praia da Ponta Negra será cenário de uma programação intensa, com atividades físicas na areia, na água e até nas alturas, como parte do Spinning River Session, considerado o maior evento esportivo da região Norte.

O evento é promovido pela Drogaria Santo Remédio e as atividades físicas serão coordenadas pela Fórmula Academia do Shopping Ponta Negra e Crossfit Ponta Negra, que integram o cronograma oficial do evento.

Entre os destaques está a experiência de pedalar sobre as águas do Rio Negro em sessões de spinning realizadas em uma balsa em movimento. Na arena esportiva montada na praia, o público poderá participar de aulas de ritmos, crossfit, muay thai, body mix, slackline, beach tênis e circuito funcional.

A programação inclui ainda uma corrida vertical entre a praia e o heliponto da região.Para encerrar o dia, o público contará com um show do cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rappa, reunindo esporte, bem-estar e música em um só lugar.

Para o coordenador da Fórmula Academia, José Roggero, o Spinning River Session é uma oportunidade para praticar exercícios físicos com uma vista privilegiada e também em ambiente pensado para proporcionar conforto aos participantes. “São diversas opções de atividades, para perfis diferentes. É como um desafio mesmo, mas com uma experiência toda diferenciada, no rio”, comenta.