O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abre 9.295 vagas para cursos gratuitos de Qualificação Profissional em Manaus. As inscrições on-line ocorrerão nos dias 10 e 11 de junho de 2025, das 7h do dia 10 até 23h59 do dia 11, pelo site https://cursos.cetam.am.gov.br.

O edital completo da seleção foi publicado no portal do Cetam (www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes). Os candidatos devem ler com atenção o documento para conhecer todos os detalhes sobre os cursos ofertados, locais, horários, documentação exigida e pré-requisitos.

A recomendação é que a leitura seja feita com antecedência, para evitar contratempos no momento da inscrição.

Candidatos poderão cancelar inscrição

Este edital traz uma novidade: prevê que o candidato cancele sua inscrição, diretamente no Portal de Inscrição. No entanto, o cancelamento só poderá ser realizado uma única vez para o mesmo curso.

Após o cancelamento, o candidato poderá se inscrever novamente, desde que ainda haja vagas disponíveis.

Novos cursos ampliam as oportunidades

Entre os destaques desta edição, o Cetam oferece novos cursos voltados às demandas atuais do mercado e da sociedade.

Confira algumas das novidades:

Desenvolvedor de Games com Unity 3D;

Desenvolvedor de Teste de Software;

Desenvolvedor de Aplicações Móveis com Android;

Informática para Adolescentes;

Tecnologias Digitais para Pessoa Idosa;

Assistente de Corte e Escova de Cabelos;

Cabeleireiro: Alinhamento dos Fios;

Bombeiro Hidráulico;

Agente de Inclusão para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) — que substitui o curso anterior “Saúde Mental: Pessoas com TEA”;

Bartender

Início das aulas

Após a etapa de inscrição e confirmação de matrícula presencial, as aulas dos cursos selecionados estão programadas para começar no dia 30 de junho de 2025.