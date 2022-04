Avalie o post

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 será realizado nos dias 13 e 20 de novembro, nas versões impressa e digital, informou nesta sexta-feira (29), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), responsável pela aplicação das provas.

No dia 13 de novembro, serão aplicadas as provas de português e língua estrangeira (45 questões), ciências humanas (45 questões) e redação. No dia 20 de novembro, é a vez de os estudantes fazerem o teste de matemática (45 questões) e ciências da natureza (45 questões).

As cidades de aplicação do Enem impresso serão divulgadas na Página do Participante e no portal do Inep. Já os locais do Enem Digital estão listados no edital e, também, na página do Enem no site do instituto.

O participante que optar por se inscrever na versão impressa não poderá marcar a opção do Enem digital. E também não poderá mudar a alternativa marcada após concluir a inscrição.

A novidade neste ano é que os documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital serão validos como documentos para identificação do participante no dia da aplicação do exame, desde que apresentados nos aplicativos oficiais. Capturas de telas não serão aceitas.

Fonte: Inep

Fotos: Divulgação

source