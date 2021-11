Avalie o post

O suspeito foi visto chegando no local em uma motocicleta branca, entrou no estabelecimento e efetuou os disparos

Manaus – O comerciante Erleilson Matias Pinto, 52, foi assassinado a tiros dentro do próprio estabelecimento comercial na manhã desta sexta-feira (12). O crime aconteceu por volta das 9h na Rua Itaeté, bairro Mutirão, zona norte de Manaus.

(Foto: Reprodução)

Segundo informações de testemunhas repassadas à 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime foi cometido por um motociclista não identificado. O suspeito foi visto chegando no local em uma motocicleta branca. Ele desceu da moto, entrou no estabelecimento e efetuou os disparos. O suspeito forte, baixo, acima dos 30 anos, camisa branca longa. Foram ouvidos aproximadamente oito disparos no local e foi encontrado 4 cápsulas de calibre 380 e 7 perfurações.

Foram ouvidos pedidos de socorro do empresário e o Samu chegou a ser acionado, mas somente constatou o óbito. Ainda de com a polícia civil, o empresário já teria recebido ameaças dias anteriores após ter comprado um celular furtado. O comerciante era muito conhecido na região e tinha outras lojas. Os familiares da vítima estão no estabelecimento.

A Polícia Militar isolou o local do crime. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo de Erleilson e o Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) está no local para iniciar a perícia.



*** Matéria atualizada 10h30 ****

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

