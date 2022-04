Avalie o post

Ter uma fonte de renda ou um extra faz parte da lista de quem adere a venda direta no Brasil. A administradora Alcione Neves já teve uma experiência com este tipo de empreendedorismo na juventude e após ficar desempregada resolveu voltar a atividade para manter a independência e ajudar nas despesas da família.

No Brasil, os itens mais comercializados no setor de venda direta são: vitaminas, suplementos, cosméticos e produtos de beleza. O conhecido porta a porta com revistinhas nas mãos está diferente, ganhou como aliado outras ferramentas. A pandemia e a digitalização ajudaram a impulsionar este setor. Como destaca a economista, Lenice Ypiranga.

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, por ser um empreendimento de baixo investimento, tem atraído muitos jovens. Quase 50% desses profissionais tem entre 18 e 29 anos. Os homens adentraram a este universo que era tido como feminino e hoje já representam 42% dos vendedores.

Para ter sucesso nas vendas é preciso dedicação e formação, relata o economista Luís Roberto.

A Alcione Neves já está de olho nas vendas para os dias das mães. Está preparando os kits de beleza para oferecer aos clientes. Este foco e determinação já renderam bons resultados.

As vendas porta a porta cresceram no período da pandemia do Coronavírus, em julho de 2021 o setor teve um aumento de quase 40% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto 1 e 2: Divulgação

Foto 3: Acervo pessoal / Alcione

source