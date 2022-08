No último dia 15 de abril deste ano, um grupo de 14 paraquedistas decolou do Aeroclube de Manaus e apenas dez deles conseguiram aterrissar com segurança. Dois homens foram localizados e socorridos em bairros da Zona Oeste da capital.

O corpo de Ana Carolina Silva, de 23 anos, foi encontrada pelo bombeiros um dia depois às margens do Rio Negro, próximo ao distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba.

Já o advogado Luiz Henrique Cardelli, de 33 anos, de Curitiba e que estava a passeio no Amazonas, está desaparecido até hoje. No último dia 15 deste mês, a tragédia completou quatro meses.

Nesta semana o delegado Mauro Soares, titular do 12º DIP, que coordena as investigações, informou que houve instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias do fato e que as diligências continuam, bem como os depoimentos das partes envolvidas.

A Polícia Civil do Amazonas comunicou que ainda, que aguarda retorno dos ofícios encaminhados aos órgãos técnicos responsáveis. E, assim, não pode repassar mais informações para não atrapalhar os trabalhos policiais.

Relembre o caso

