Populares que estavam no local, registraram o momento em que o homem foi retirado por bombeiros de dentro do rio

Manaus – Na tarde deste domingo (5), o corpo de um homem até o momento não identificado, foi encontrado boiando no rio, no porto do município de Novo Airão, interior do Amazonas.

Foto: Divulgação

A vítima é um homem de cor morena, cabelo médio, e trajava apenas uma bermuda. Até o momento não há informações sobre a causa da morte.

Tentamos contato com os órgãos do município para mais informações porém até o momento obtivemos respostas.

Veja vídeo:

