No momento da fuga, a dupla furou o bloqueio dos batedores da Polícia, porém colidiram em outro veículo

Manaus – Dois homens que não tiveram a identidade revelada, foram presos suspeitos de assaltar e atirar em um homem nas primeiras horas da manhã deste domingo (5). O fato aconteceu no bairro Lírio do Vale na zona Oeste da Capital. Durante a ação os indivíduos roubaram o carro da vítima.

Foto: Reprodução

De acordo com informações da Polícia, após o crime, os dois infratores fugiram rumo ao bairro Tarumã, localizado também na zona Oeste da cidade. No momento da fuga, a dupla furou o bloqueio dos batedores da Polícia Militar, porém eles colidiram em outro veículo.

Ainda conforme as informações da polícia, os criminosos ainda tentaram fugir a pé, e durante a perseguição eles acabaram sendo feridos. Com os indivíduos foi apreendido o revólver usado durante o crime e o carro da vítima que ficou danificado devido a colisão com o outro veículo.

Os dois homens foram socorridas e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campo Sales, onde passaram pelos procedimentos médicos. Após serem liberados, os infratores foram levados para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), junto com a aram utilizada no crime e o carro da vítima. Após os procedimentos cabíveis eles estão a disposição da Justiça.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

