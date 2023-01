Nesta segunda-feira, 9, a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior acabou para Corinthians e Palmeiras com as equipes vencendo os três jogos em três possíveis. Os times avançaram em primeiro em seus grupos e irão disputar a segunda fase. Às 19h30 (horário de Brasília), os atuais campeões enfrentaram o Rio Preto, em São José do Rio Preto, e venceram por 2 a 1. No primeiro tempo, aos 31 minutos, Allan abriu o placar para o Palmeiras. Pouco depois, o Rio Preto empatou com Klebinho. No segundo tempo, aos seis minutos, Thalys marcou o gol da vitória do alviverde. Com esse resultado e a vitória de Juazeirense, os dois clubes avançaram pelo Grupo 3. Na rodada das 21h45, pelo Grupo 12, o Timão jogou contra a Ferroviária e goleou por 4 a 0. Aos 40 minutos, Felipe Augusto abriu o placar, de cabeça. Juninho ampliou no segundo tempo, aos 5. Aos 28, Guilherme Henrique fez o terceiro e para fechar a conta, aos 41 minutos, Bredo Bidon acertou a gaveta e marcou um golaço. O resultado classificou os meninos do Parque São Jorge e o Zumbi-AL. Os confrontos da próxima fase serão definidos com base na posição em cada grupo. A primeira fase termina na quarta-feira.

