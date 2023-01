Em 2023, há diversos concursos públicos abertos em prefeituras do Amazonas, Exército, Aeronáutica, Banco do Brasil, entre outros, que somam mais de 10 mil vagas. Confira algumas oportunidades:

Prefeitura de Alvarães

A Prefeitura de Alvarães vai realizar seleção para contratar temporariamente 246 profissionais para atuarem como professor de educação infantil, ensino fundamental I e II, educação especial, educação de jovens e adultos, pedagogo e educação indígena.

Os profissionais terão cargas horárias de 20 a 30 horas semanais e receberão salários no valor de R$ 1,9 mil. As inscrições deverão ser realizadas nos dias 6 e 7 de janeiro, na Escola Municipal Atanazia Frazão (Estrada Alvarães Nogueira, Prédio Santa Luzia), das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Prefeitura de Fonte Boa

Estão abertas as inscrições para seleção promovida pela Prefeitura de Fonte Boa. São 370 vagas disponíveis. Os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 18,5 mil.

Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, vigia, auxiliar administrativo, enfermeiro, guarda municipal, tecnólogo em gestão pública, técnico administrativo, técnico de enfermagem, professor, merendeiro, agente de portaria, técnico em nutrição, pedagogo, entre outros.

As inscrições devem ser realizadas pela internet (https://merkabah.selecao.net.br), até o dia 30 de janeiro.

Prefeitura de Itacoatiara

A Prefeitura Itacoatiara vai abrir inscrições para um novo processo seletivo, que tem como objetivo o preenchimento de 122 vagas para o cargo de professor. O valor da remuneração mensal será de R$ 1,9 mil. As inscrições podem ser realizadas apenas de forma presencial, na Secretaria Municipal de Educação (Avenida Parque, nº 314), das 8h às 17h, de 9 a 13 de janeiro.

Prefeitura de Tabatinga

A Secretaria Municipal de Educação de Tabatinga lançou a seleção para contratar temporariamente 271 professores e formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 2 mil. As inscrições deverão ser realizadas de 16 a 20 de janeiro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Escola Professora Jociêdes Andrade (Avenida da Amizade, no Centro). Haverá avaliação de títulos.

Exército

O Exército Brasileiro, por meio do Comando da 12ª Região Militar, lançou dois editais que buscam a seleção para formar cadastro reserva e eventual incorporação e prestação de serviço militar temporário voluntário para profissionais de nível superior nas áreas de medicina, farmácia, odontologia e veterinária nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. As inscrições vão ocorrer, presencialmente, a partir de 19 a 29 de maio, por meio do site do Sistema SiSCanT ou através do site da 12º Região Militar.

Aeronáutica

No dia 10 de janeiro, a Aeronáutica inicia o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento. São 168 vagas distribuídas em 11 especialidades: Eletrônica (31), Administração (50), Enfermagem (10), Eletricidade (20), Informática (30), Laboratório (05), Música Clarinetas: Soprano Baixo (02), Trompete Bb (02), Trombones - Tenor - Baixo (02), Obras (08), Pavimentação (03), Radiologia (03) e Topografia (2).

Além de remuneração que varia de R$ 1,1 mil a R$ R$ 3,8 mil, os convocados recebem também alimentação, alojamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária. As inscrições são até 3 de fevereiro, pelo site https://ingresso.eear.aer.mil.br/. A taxa de inscrição custa R$ 80.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil está com inscrições abertas para preencher 4 mil vagas imediatas e formar cadastro reserva de 2 mil no cargo de Escriturário - Agente de Tecnologia e Agente Comercial. Há 32 vagas para o Amazonas. A remuneração é de R$ 3,6 mil.

As inscrições são recebidas até as 23h59 do dia 24 de fevereiro de 2023, no site https://www.cesgranrio.org.br/. Nesta etapa, cabe ao candidato efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 50.