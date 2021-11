Avalie o post

Amazonas – Um grupo de seis garimpeiros foi assassinado na tarde desta sexta-feira (12), em um rio localizado entre os municípios de Maraã e Japurá, distante 2.782 km de Manaus.

De acordo com informações repassadas por moradores da localidade, o dono da draga [estrutura de garimpo] e cinco outros garimpeiros foram assassinados a tiros por uma quadrilha “pirata de rio” depois do roubo das pepitas de ouro, dinheiro, telefones celulares e outros objetos de seus dormitórios.







Os piratas de rio só pouparam as três cozinheiras que trabalhavam. Ainda assim, todas ficaram com as cabeças encapuzadas, além de as mãos os pés amarrados o tempo todo para não verem a execução dos garimpeiros.

Dois garimpeiros foram encontrados dentro do rio com as cabeças perfuradas a tiros e outros quatro homens, entre eles o dono da draga estavam amarrados e mortos na área de mata.



Conforme informações do garimpo onde aconteceu a chacina, o ataque da quadrilha aconteceu de madrugada e todos os garimpeiros foram pegos de surpresa.

A quadrilha fugiu em uma lancha de alumínio, motor de 40 HP, com toldo vermelho, levando um dos assaltantes ferido com um tiro acidental disparado por um dos seus próprios comparsas.

Equipes de policiais civis das Delegacias Interativas de Japurá e Maraã, com apoio de policiais militares, estão investigando a chacina que vitimou seis homens no garimpo entre os dois municípios.

