Ao longo dos últimos seis meses, Manaus segue uma tendência de aumento no preço da cesta básica. No mês de abril, houve aumento de 5%. Legumes, frutas, ovos e arroz foram os produtos que registram maior aumento no preço.

O economista Willandar Buraslan destacou alguns fatores que podem ter causado esse aumento no valor da cesta básica.

Essa tendência de aumento no preço dos produtos foi registrada em pelo menos oito capitais brasileiras, conforme mostrou a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia e pela plataforma Cesta de Consumo Horus.

Os dados são divulgados sempre ao fim de cada mês, e nos últimos seis meses, o que tem sido notado é o aumento constante na cesta básica de consumo. Em Manaus, a cesta básica passou de R$ 810,97 em novembro do ano passado para R$ 884,97 centavos em abril deste ano. Já com relação ao mês anterior, o aumento foi de 5% se comparado a março de 2022, quando esse valor era de R$ 842,42.

