O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro

Manaus – Na noite da última sexta, duas pessoas se envolveram em um grave acidente na Rua São Marcos, no bairro Novo Israel, zona norte de Manuas.

(Foto: Divulgação)

Um homem não identificado e uma criança de seis anos foram atingidos por um veículo fora de controle. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.

Populares informaram que o motorista estava em alta velocidade e perdeu o controle do veículo em uma ladeira. Após isso, ele capotou e acabou atingiu a criança e seu pai, que estavam na rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a dupla para unidade hospitalar. O motorista ainda não foi identificado.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

