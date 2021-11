Avalie o post

Candidatos devem ficar atentos às orientações do Inep para não ter problema durante a aplicação do Enem nos dias 21 e 28 de novembro

Manaus – Os candidatos que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem ficar atentos às regras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para evitar a desclassificação. Saiba o que pode e, principalmente, o que é proibido durante as provas que serão aplicadas neste domingo (21) e no próximo (28).

Candidatos devem ficar atentos às orientações do Inep para não ter problema durante a aplicação do Enem nos dias 21 e 28 de novembro (Foto: Arquivo ABr)

No dia da prova, nada de conversa fora de hora. Só é permitido ao participante se comunicar com o fiscal ou aplicador da prova. Qualquer tipo de comunicação com outra pessoa após às 13h (horário de Brasília), depois do fechamento dos portões, pode ser considerada perturbação no local de aplicação da prova.

Livros, apostilas ou qualquer impresso é vetado durante o Enem. Sair da sala para ir ao banheiro, somente com autorização e com acompanhamento de um fiscal. Deixar a sala antes de duas horas do início do exame também elimina o participante.

Anotação nas folhas de provas, entregues pela equipe de aplicação do exame, só pode ser iniciada depois da autorização do aplicador.

É proibido, ainda, deixar o local com o Cartão-Resposta, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que sair em definitivo da sala nos 30 minutos que antecedem o término das provas.

Somente a caneta esferográfica preta de tubo transparente é permitida na sala de prova. Atenção: se o participante for flagrado com lápis, caneta de material não transparente, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos, será eliminado.

O aparelho de telefone celular pode ser levado, mas deve estar desligado e ser guardado dentro do envelope porta-objetos, lacrado e identificado, até que o participante saia definitivamente do local de provas. Se o aparelho emitir qualquer som, o que inclui toque ou alarme, mesmo que dentro do porta-objeto, o participante será eliminado. Portanto, se certifique de que desligou o seu aparelho celular.

As provas do Enem 2021 serão aplicadas em dois domingos, nos dias 21 e 28 de novembro. Todos que vão fazer o exame devem chegar ao local de prova até as 12h (horário de Brasília). Os portões fecharão às 13h e o exame começará às 13h30.

Neste domingo (21), serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e redação e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início das provas. No dia 28, as provas serão de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, e os presentes terão 5 horas para realizar o exame.

