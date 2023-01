Com a finalidade de deixar a cidade ainda mais bonita, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), vem realizando em parques, praças e trevos um trabalho de poda artística e de arborização.

“Esse trabalho que estamos realizando vai dar o toque de beleza que os parques e praças necessitam. O Prefeito David Almeida me pediu para arrumar a cidade e aos poucos estamos conseguindo”, explicou o secretário da Semulsp, Sabá Reis.

Esse trabalho ganha importância à medida que a cidade cresce de forma acelerada, sem dar em muitas das vezes valor a espaços com mais verdes. Um estudo recente realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que Manaus é a segunda capital menos arborizada do Brasil. Preocupada com os dados apontados pelo instituto, a secretaria realiza um trabalho de arborização e, para isto, conta com um viveiro dentro da sede com mais de 50 espécies de mudas.

Com esses serviços, locais que antes se encontravam sem vida e sem cor, passaram a ter visibilidade novamente como os trevos do Boulevard, Hemoam, na zona Centro-Sul, e o canteiro da rua Goiânia, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste da capital.

A ideia é intensificar os trabalhos na cidade, para deixar os espaços ainda mais verdes e humanos.

