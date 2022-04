Avalie o post

Os candidatos inscritos no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para os cargos de nível superior (especialista em Saúde) e de nível fundamental (assistente em Saúde), e para os cargos de nível médio (assistente em Saúde) já podem consultar o local das provas que serão realizadas no próximo domingo, 1º de maio.

As provas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas de 14h às 18h, no horário local, e os portões serão abertos às 12h30 e fechados às 13h45.

Devem se submeter à prova os inscritos para os cargos de nível superior (especialista em Saúde), que incluem os cargos de administrador, advogado, analista, arquiteto e urbanista, assistente social, biólogo, cirurgião-dentista, comunicador social, contador, economista, enfermeiro, Engenheiro, Estatístico, Farmacêutico, fiscal de Saúde, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo e terapeuta ocupacional.

Também devem fazer a prova no dia 1º de maio os candidatos inscritos para os cargos de nível fundamental (assistente em Saúde) – cozinheiro fluvial, maqueiro, marinheiro fluvial de convés, marinheiro fluvial de máquinas, motorista de autos e motorista fluvial e os inscritos para os cargos de nível médio (assistente em Saúde) – condutor de ambulância e condutor de motolância.

Para os cargos de nível superior, a prova escrita objetiva terá 70 questões de múltipla escolha, para os cargos de nível médio, 60, e os de nível fundamental, 50 questões. Em todas as provas, cada questão terá cinco alternativas e apenas uma resposta correta.

Já as provas objetivas para os cargos de nível médio e nível médio técnico, descritas no edital 002/2021, serão realizadas apenas no dia 5 de junho, em dois turnos.

Neste dia, de 8h às 12h, a prova será apenas para o cargo de AS–Assistente Administrativo (40 horas). À tarde, de 14h às 18h, a prova será aplicada para todos os outros cargos de nível médio e médio técnico: agente comunitário de Saúde II, assistente em administração (30 horas), auxiliar de saúde bucal, contramestre, programador de computador, técnico em enfermagem, técnico de manutenção de informática, técnico em patologia clínica, técnico em radiologia Médica, técnico em saúde bucal e técnico em segurança do trabalho.

Concorrência

Segundo a FGV, 129.838 candidatos estão inscritos para disputar o total de 1.822 vagas oferecidas pelo edital 002/2021, nos cargos de nível fundamental, nível médio e médio técnico (assistente em Saúde) e de nível superior (especialista em Saúde).

A demanda de candidatos por vaga mostra que a maior concorrência dentro dos cargos de nível fundamental, que fazem prova neste domingo, é para motorista de autos, com 4.076 candidatos para 10 vagas; e para maqueiro, cargo que oferece cinco vagas e teve 1.440 inscrições, gerando uma disputa de 288,8 candidatos por vaga.

No nível superior, a maior disputa é pelo cargo de advogado, que teve 1.442 inscrições para as duas vagas oferecidas (721 candidatos por vaga); para fiscal de saúde geral, que oferece uma vaga, com 657 inscritos; e para administrador geral, cargo para o qual existem três vagas e 1.436 inscritos (478,67 candidatos por vaga).

No edital n° 003/2021, com provas objetivas também agendadas para este domingo (1º), são oferecidas 55 vagas (três para PcD) para nível médio (assistente em Saúde), nos cargos de condutor de ambulância e condutor de motolância.

