Paraná – Ao menos 25 calouros do curso de medicina veterinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no campus de Palotina, ficaram com queimaduras de primeiro e segundo grau após um trote realizado na última quarta-feira (30).

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o trote ocorreu em um terreno baldio há menos de cem metros do campus da UFPR e era uma recepção dos novos alunos. As vítima relataram à polícia que, inicialmente, tiveram que pedir dinheiro nos sinais da rua da cidade. Em seguida, os calouros foram levados ao terreno e obrigados a se ajoelharem.

Durante depoimento, os alunos contaram que o produto que provocou as queimaduras teria sido derramado em cima deles. Por meio de uma nota, a polícia informou que o litro de Creolina – desinfetante e germicida de uso veterinário – foi encontrado no local.

Os estudantes foram encaminhados a um hospital, alguns foram liberados ainda na noite de quarta-feira (30). Segundo o hospital, uma jovem desmaiou após inalar o produto e precisou ficar em observação tendo alta na manhã desta quinta-feira (31). Fotos das vítimas mostram as marcas deixadas pelo produto na pele.

Em nota, a UFPR informou que abriu um processo interno para apurar o caso. “Ressalto que a UFPR está indignada e que tomaremos rigorosas e imediatas medidas de apuração de responsabilidades, na medida que temos tolerância zero com relação ao trote violento e todas as demais formas de violência física, verbal ou mesmo simbólica”, afirmou o reitor no texto.

