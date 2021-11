Avalie o post

O processo de inscrição teve início no dia 16 deste mês. Classificação da 1ª chamada será divulgada na próxima terça-feira (30)

Manaus – Com mais de 13 mil candidatos, as inscrições para o processo seletivo 2022/1 do Programa Bolsa Idiomas, da Prefeitura de Manaus, foram encerradas às 14h desta quinta-feira (25). O processo de inscrição teve início no dia 16 deste mês.

Nesta edição do programa, estão sendo ofertadas bolsas integrais (100%) e parciais (de 50% e 75%), destinadas a pessoas que moram em Manaus, de baixa renda familiar. Os cursos serão para ingresso no primeiro semestre de 2022, proporcionando sete idiomas diferentes, em 17 instituições participantes.

Para ser contemplado o candidato precisa morar em Manaus, ter idade igual ou superior a 16 anos, não ter renda que exceda a dois e meio salários mínimos, estar cursando ou haver concluído o Ensino Médio, não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público e estar ciente de que conforme legislação do Programa Bolsa Idiomas deverá formar compromisso de desenvolver atividades de contrapartida, sem ônus para o município.

O processo seletivo é dividido em três etapas: inscrição eletrônica, classificação – da 1ª chamada, que será divulgada no dia 30 de novembro, juntamente com a divulgação do resultado da 1ª chamada do Programa Bolsa Universidade (PBU), e, posteriormente, a entrega de documentos necessários para comprovar as informações prestadas na inscrição.

