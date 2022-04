Avalie o post

Moradores da rua 20, do Conjunto Boas Novas, Zona Norte de Manaus, foram surpreendidos pelo deslizamento de um barranco na madrugada de domingo, (24/04). De acordo com moradores, o fato ocorreu 01h00.

André Costa é comerciante, e mora no local há pelo menos cinco anos, ele diz que nunca passou por situação parecida, e no momento do deslizamento, ele estava dormindo com a sua família, quando foi surpreendido com o forte barulho.

Mesmo com parte da estrutura das casas comprometidas, não houve feridos. De acordo o diretor de operações da Defesa Civil, José Mendes, pelo menos quatro casas foram atingidas com a ocorrência, e por conta da gravidade, famílias tiveram que deixar o local, e serem cadastradas para receber assistência da prefeitura de Manaus.

A defesa civil diz que essas ocorrências acontecem por influência do inverno amazônico, período chuvoso em que a capital atualmente vem enfrentando, e destaca que a população pode entrar em contato com o órgão por meio do telefone 199.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

